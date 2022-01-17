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1 час назад

Reuters: в Индии создают вакцину от штамма "омикрон"

Индийская фармацевтическая компания Gennova Biopharmaceuticals работает над созданием специальной вакцины для защиты от омикрон-штамма, которая через один-два месяца будет готова для применения. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Индия разрабатывает вакцину от штамма "омикрон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, после короткого тестирования препарат можно будет использовать в качестве третьей, бустерной дозы вакцины от коронавируса. Ее разработчики уже представили индийскому регулятору результаты двух фаз испытаний, которые был проведены в конце прошлого года. По результатам испытаний вакцина против "омикрона" была признана безопасной. В случае окончательного утверждения для применения она станет первой индийской мРНК (матричной) вакциной, адаптированной к штамму "омикрон", аналогичной вакцинам, создаваемых для борьбы с ним американскими компаниями Pfizer и Moderna.

16 января исполнился год с начала в Индии национальной кампании вакцинации от COVID-19. За время ее реализации 92% населения страны получили свыше 1,56 млрд доз вакцин против вируса.

По сообщению индийского Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, за последние 24 часа в стране были выявлены 258 089 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за время пандемии превысило 37 млн человек. Количество летальных исходов увеличилось за 24 часа на 385 и достигло 488 451.

В мире,Pfizer,Минздрав РФ,Reuters,
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