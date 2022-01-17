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37 минут назад

Племянника Назарбаева лишили поста

Племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности. Об этом сообщается на сайте президента.

Племянника Назарбаева лишили высокого поста
Фото: ReutersReuters

В сообщении подчеркивается, что Абиш был отправлен в отставку распоряжением главы государства. Он занимал свой пост в Комитете нацбезопасности с 2015 года.

6 января по обвинению в госизмене задержали главу комитета Карима Масимова и двух его замов - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Позже в комитете заявили, что Абиш с 13 января находится в ежегодном отпуске.

Старшая дочь экс-президента, депутат мажилиса страны Дарига Назарбаева 12 января не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента. В мажилисе сообщали, что она заболела.

Страницы младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.

Сам Назарбаев, по словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, не покидал страну из-за беспорядков. Укибай заявил, что он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым. 5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив Назарбаева с этого поста.

В мире,Дарига Назарбаева,Нурсултан Назарбаев,Карим Масимов,
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