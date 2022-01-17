Племянника Назарбаева лишили высокого поста

Племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности. Об этом сообщается на сайте президента.

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В сообщении подчеркивается, что Абиш был отправлен в отставку распоряжением главы государства. Он занимал свой пост в Комитете нацбезопасности с 2015 года.

6 января по обвинению в госизмене задержали главу комитета Карима Масимова и двух его замов - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Позже в комитете заявили, что Абиш с 13 января находится в ежегодном отпуске.

Старшая дочь экс-президента, депутат мажилиса страны Дарига Назарбаева 12 января не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента. В мажилисе сообщали, что она заболела.

Страницы младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.