Племянника Назарбаева лишили высокого поста

Племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности. Об этом сообщается на сайте президента.
В сообщении подчеркивается, что Абиш был отправлен в отставку распоряжением главы государства. Он занимал свой пост в Комитете нацбезопасности с 2015 года.
6 января по обвинению в госизмене задержали главу комитета Карима Масимова и двух его замов - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Позже в комитете заявили, что Абиш с 13 января находится в ежегодном отпуске.
Старшая дочь экс-президента, депутат мажилиса страны Дарига Назарбаева 12 января не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента. В мажилисе сообщали, что она заболела.
Страницы младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.
Сам Назарбаев, по словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, не покидал страну из-за беспорядков. Укибай заявил, что он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым. 5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив Назарбаева с этого поста.