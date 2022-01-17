Австралия признала вакцину «Спутник V»

Австралийские власти разрешили иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V», посещать страну. Об этом сообщается на сайте австралийского управления терапевтических товаров (TGA).

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Как подчеркивается в сообщении, TGA определило, что две дозы «Спутника V» подходят для «установления статуса вакцинации путешественника».

«На прошлой неделе TGA получила дополнительную информацию, демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи или заболевания COVID-19 в острой форме», - заявили в TGA.

Чиновники подчеркнули, что российская вакцина снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 98-100 процентов.

«Признание «Спутника V» расширит возможности возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и топ-спортсменов в нашу страну», - заключили в TGA.

«Спутник V» зарегистрировали первым в России. В авторитетном медицинском издании The Lancet в феврале 2021-го опубликовали результаты третьей фазы исследований препарата. Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

В июле журнал Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V».