Австралия признала вакцину «Спутник V»

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29 минут назад

Австралия разрешила въезд привитым «Спутником V»

Австралийские власти разрешили иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V», посещать страну. Об этом сообщается на сайте австралийского управления терапевтических товаров (TGA).

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркивается в сообщении, TGA определило, что две дозы «Спутника V» подходят для «установления статуса вакцинации путешественника».

«На прошлой неделе TGA получила дополнительную информацию, демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи или заболевания COVID-19 в острой форме», - заявили в TGA.

Чиновники подчеркнули, что российская вакцина снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 98-100 процентов.

«Признание «Спутника V» расширит возможности возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и топ-спортсменов в нашу страну», - заключили в TGA.

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«Спутник V» зарегистрировали первым в России. В авторитетном медицинском издании The Lancet в феврале 2021-го опубликовали результаты третьей фазы исследований препарата. Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

В июле журнал Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V».

По результатам анализа 3,8 миллиона привившихся россиян, эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента. К 17 января 2022 года препарат одобрили в 71 стране.

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