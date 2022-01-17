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49 минут назад

Порошенко приехал в аэропорт Варшавы для возвращения в Киев

Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена для вылета в Киев, где сегодня суд рассмотрит ходатайство о его аресте по делу о госизмене. Об этом пишет ТАСС.

Порошенко приехал в аэропорт Варшавы для возвращения в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корреспондента издания, Порошенко в аэропорту ответил на вопросы ожидавших его журналистов, подчеркнув, что не опасается ареста.

«За мной правда. На моей стороне народ Украины. Я не готовился к аресту», - заявил он.

Политик заранее зарегистрировался на рейс компании Wizz Air и сразу после прибытия в аэропорт отправился в зону контроля безопасности.

Ранее Петра Порошенко на Украине заподозрили в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на поставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал контракты о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 17 декабря 2021 года бывший глава государства покинул страну. А 20 декабря 2021 года Порошенко предъявили официальное обвинение в госизмене.

При этом бывший глава государства заявил, что приедет в Киев для участия в судебном заседании 17 января. Порошенко подчеркнул, что возвращается не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. При этом в офисе генерального прокурора Украины сообщали о планах арестовать бывшего главу государства.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,СБУ,ИТАР-ТАСС,
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