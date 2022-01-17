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59 минут назад

Австралия признала российскую вакцину "Спутник V"

Австралийский регулятор рекомендовал правительству страны признать прививки, сделанные российским препаратом "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом сообщается на сайте Управления терапевтическими товарами Австралии (TGA).

Австралия признала вакцину «Спутник V»
Фото: ReutersReuters

"Сегодня TGA определило, что прививка против COVID-19 двухкомпонентным препаратом Института Гамалеи (Спутник V, Российская Федерация) будет "признана" для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", - говорится в заявлении регулятора.

По данным TGA, две дозы вакцины "Спутник V" показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98-100% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.

Отмечается, что признание российской вакцины расширит возможности Австралии для приема иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов, а иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию по вакцине "Спутник V".

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