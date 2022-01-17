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13 минут назад

Талибы потребовали от женщин Афганистана не выступать против ношения хиджаба

Протесты женщин против требований о ношении хиджаба являются выступлениями «против Корана», заявило пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН).

Талибы обратились с требованием к женщинам
Фото: ReutersReuters

Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявило, что «ношение хиджаба – это заповедь Корана», а «мусульмане не выступают против Корана». Власти страны утверждают, что «те, кто выступает против ношения хиджаба, выступают против Корана и Пророка». Они призвали «сестер-мусульманок не идти на поводу у чужеземцев, никто не призывал их выступать против ношения хиджаба», передает РИА «Новости».

Талибы согласились с мнением Путина о пророке Мухаммеде

Напомним, талибы* применили слезоточивый газ против протестующих женщин в Кабуле. В сентябре в Афганистане упразднили министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации – министерством призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

В мире,Талибан,ООН,РИА Новости,
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