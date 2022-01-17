Талибы обратились с требованием к женщинам

Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявило, что «ношение хиджаба – это заповедь Корана», а «мусульмане не выступают против Корана». Власти страны утверждают, что «те, кто выступает против ношения хиджаба, выступают против Корана и Пророка». Они призвали «сестер-мусульманок не идти на поводу у чужеземцев, никто не призывал их выступать против ношения хиджаба», передает РИА «Новости».