Беглый банкир Аблязов назвал координаторов протестов в Казахстане

Протесты в Казахстане координируют на Украине. Об этом заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, в настоящее время проживающий во Франции. Об этом пишут РИА Новости.
В интервью изданию он заявил, что координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» находится в Киеве. По его словам, этот штаб начал свою работу сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие обращались в этот штаб за советом, где им велели следовать алгоритму, выработанному «так называемой оппозицией». Этот алгоритм, как указал Аблязов, существует уже более четырех лет. У него есть как мирная сторона, в которой предусмотрена борьба с мародерами, так и насильственная, так как алгоритм предполагает захват административных зданий.
При этом Аблязов утверждает, что беспорядки в Казахстане — не попытки государственного переворота, а реализация конституционного права на митинги, которые «носили мирный характер».
В результате протестов в Казахстане погибли 225 человек, среди них было 19 силовиков. Протесты связаны с резким ростом цен на топливо. Вооруженные люди атаковали отделения полиции и административные здания, разграбили магазины и банки. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку.