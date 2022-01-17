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27 минут назад

Беглый банкир Аблязов назвал координаторов протестов в Казахстане

Протесты в Казахстане координируют на Украине. Об этом заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, в настоящее время проживающий во Франции. Об этом пишут РИА Новости.

Беглый банкир Аблязов назвал координаторов протестов в Казахстане
Фото: ReutersReuters

В интервью изданию он заявил, что координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» находится в Киеве. По его словам, этот штаб начал свою работу сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие обращались в этот штаб за советом, где им велели следовать алгоритму, выработанному «так называемой оппозицией». Этот алгоритм, как указал Аблязов, существует уже более четырех лет. У него есть как мирная сторона, в которой предусмотрена борьба с мародерами, так и насильственная, так как алгоритм предполагает захват административных зданий.

При этом Аблязов утверждает, что беспорядки в Казахстане — не попытки государственного переворота, а реализация конституционного права на митинги, которые «носили мирный характер».

В результате протестов в Казахстане погибли 225 человек, среди них было 19 силовиков. Протесты связаны с резким ростом цен на топливо. Вооруженные люди атаковали отделения полиции и административные здания, разграбили магазины и банки. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку.

В мире,Мухтар Аблязов,РИА Новости,
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