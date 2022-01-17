Беглый банкир Аблязов назвал координаторов протестов в Казахстане

В интервью изданию он заявил, что координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» находится в Киеве. По его словам, этот штаб начал свою работу сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие обращались в этот штаб за советом, где им велели следовать алгоритму, выработанному «так называемой оппозицией». Этот алгоритм, как указал Аблязов, существует уже более четырех лет. У него есть как мирная сторона, в которой предусмотрена борьба с мародерами, так и насильственная, так как алгоритм предполагает захват административных зданий.