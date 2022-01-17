Депутат бундестага: безопасность в Европе невозможна без РФ

Депутат назвал прошедшие переговоры сложными и добавил, что у него не было ожиданий, что стороны сразу достигнут согласия по всем пунктам. В Германии, добавил Штенгер, поддерживают каждого из партнёров по диалогу. Однако, что касается территориальной целостности и нерушимости границ, а также использования военных средств только в целях обороны, эти постулаты знакомы Германии и в своё время уже были достигнуты в ходе хельсинкских переговоров.