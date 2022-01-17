Беглый банкир Аблязов раскрыл центр координации протестов в Казахстане

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов заявил, что координационный штаб протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аблязов сообщил, что работа штаба была начата сразу после первых выступлений в Казахстане. По его словам, протестующие звонили в штаб, и им советовали четко следовать выработанному алгоритму, который существует уже более четырех лет.

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Банкир уточнил, что алгоритм рекомендует протестовать мирно, «бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации». Однако, помимо этого, он предполагает захват административных зданий.

Лидер оппозиции

В начале января Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Он заявил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство» при условии, что протест «достигнет правильного охвата». Он также подчеркнул, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Аблязов заявил, что попросил Запад ввести санкции против властей Казахстана.

По словам банкира, к беспорядкам в Казахстане не имеют отношения никакие внешние силы, а все происходящее — народная революция. Он призвал не сравнивать ситуацию в Казахстане с другими странами.

Аблязов признал, что призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания в ходе беспорядков в январе, но подчеркнул, что есть разница между словами «занимать» и «захватывать». По его словам, провокации, которые привели к стрельбе и мародерству на протестах, якобы устроила власть при помощи подстрекателей.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.

Задержанные и жертвы

По последним данным, в результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше 4,5 тысяч человек, еще 225 погибли.

Среди погибших одна гражданка России. Как сообщили в региональном департаменте полиции, 26-летняя Мария Ким скончалась от огнестрельного ранения.