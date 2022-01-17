Немцы резко ответили на требование Украины по оружию

Немецкая газета Die Welt выпустила статью, посвященную высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином. Читатели издания негативно отреагировали на его слова. Об этом пишут РИА Новости.

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Как уточняет издание, дипломат в беседе с агентством dpa сообщил, что крайне разочарован решением Германии не передавать Украине оружие для обороны. Он призвал Берлин и лично главу МИД Германии Анналену Бербок пересмотреть свое решение. Свою позицию Мельник озвучил накануне визита Бербок в Москву и Киев.

Публикация с его речью вызвала активный отклик немецких читателей в комментариях.

Пользователь Rainer S написал, что украинскому послу необходимо научиться правильно просить, так как «требовать Украине нечего». Viktoria K заявила, что украинский посол ведет себя достаточно нагло, так как не имеет право чего-то требовать. Marc M указал, что если кто-то чего-то требует от Германии, то он отказывается это делать.