Украинец предложил свой участок под базу НАТО

Житель Харьковской области предложил разместить на своем земельном участке военную базу НАТО, сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ". Мужчина по имени Олег Марченко отправил соответствующее письмо на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга. Обращение написано на украинском языке.

Согласно документу, который датирован 10 января текущего года, украинец готов передать Альянсу в бесплатное пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 га, расположенный в одном из сел Харьковской области.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна "абсолютно готова" к членству в НАТО.

По его словам, Киев рассчитывает получить "конкретные сроки" саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом. Накануне генсек НАТО Столтенберг прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс.