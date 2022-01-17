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8 минут назад

Украинец вызвался бесплатно разместить на своем участке базу НАТО

Житель Харьковской области предложил разместить на своем земельном участке военную базу НАТО, сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ". Мужчина по имени Олег Марченко отправил соответствующее письмо на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга. Обращение написано на украинском языке.

Украинец предложил свой участок под базу НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, который датирован 10 января текущего года, украинец готов передать Альянсу в бесплатное пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 га, расположенный в одном из сел Харьковской области.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна "абсолютно готова" к членству в НАТО.

По его словам, Киев рассчитывает получить "конкретные сроки" саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом. Накануне генсек НАТО Столтенберг прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс.

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