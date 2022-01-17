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1 час назад

Финляндия и Франция обсудили важность диалога с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии финского лидера.

Финляндия и Франция обсудили важность диалога с Россией
Фото: ReutersReuters

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой связи, а также отметили важность диалога с Россией. «Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос», — говорится в заявлении.

Также президенты Финляндии и Франции обсудили сотрудничество в сфере безопасности в Евросоюзе и «тесное взаимодействие» с США.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскрыл подход, который применяет республика в отношениях с Россией. По его словам, Париж выступает за сочетание диалога и сдерживания.

В мире,Эммануэль Макрон,Жан-Ив Ле Дриан,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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