Финляндия и Франция обсудили важность диалога с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии финского лидера.

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Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой связи, а также отметили важность диалога с Россией. «Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос», — говорится в заявлении.

Также президенты Финляндии и Франции обсудили сотрудничество в сфере безопасности в Евросоюзе и «тесное взаимодействие» с США.