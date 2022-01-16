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17 минут назад

Власти Алма-Аты заявили о краже из моргов 41 убитого в ходе протестов

Начальник департамента полиции Ал Канат Таймерденов заявил, что муниципальные морги города подверглись атакам неизвестных, которые вынесли из учреждений тела 41 погибшего участника массовых беспорядков в Казахстане. Его цитирует портал Vlast.kz.

В Алма-Ате заявили о краже из моргов десятков убитых в ходе протестов
Фото: ReutersReuters

По словам Таймерденова, неизвестные совершили серию из семи нападений на морги. Убитых и раненых они забрали с собой.

«Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя», — заявил начальник полиции.

Раскрыта информация о пытавшихся захватить мэрию Алма-Аты нападавших

Аналогичному нападению, по его словам, 5 января подверглось здание департамента полиции. В тот день утром «одномоментно с разных районов и окраин» в центр города «направилась 20-тысячная толпа» и прорвалась через кордоны сотрудников полиции, вышла на площадь Республики и попыталась захватить акимата (здание районной государственной администрации в Алма-Ате).

Таймерденов не уточнил, остались ли в моргах еще тела погибших

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