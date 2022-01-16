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48 минут назад

В Казахстане рассказали о пытавшихся захватить мэрию Алма-Аты нападавших

Захватить акимат Алма-Аты пытались более 10 тысяч человек. Число нападавших на местную администрацию назвал глава Департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов, его цитирует Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Раскрыта информация о пытавшихся захватить мэрию Алма-Аты нападавших
Фото: ReutersReuters

По его словам, против митингующих у мэрии применяли водометы, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Нападавшие захватили коммунальную технику и прорвали оцепление, а после двух неудачных попыток покинули площадь, добавил Таймерденов.

Помимо этого, протестующие подожгли 51 машину, в числе которых были полицейские и пожарные автомобили, а также «скорые».

Все баррикады Нацгвардия разобрала до утра 5 января. Также сотрудники спецслужб убрали транспорт, который перекрывал дороги.

В Казахстане отреагировали на слухи о смерти Назарбаева

Участники протеста пытались захватить здания местных администраций в трех городах Казахстана — Алма-Ате, Шимкенте и Таразе. Митингующим удалось захватить мэрию в Актобе.

В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей вспыхнули массовые акции протеста. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности протестующие требовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Затем на улицах появились мародеры, а мирные митинги сменились массовыми беспорядками.

В мире,Нурсултан Назарбаев,ИА Sputnik,
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