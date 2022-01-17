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38 минут назад

Экс-глава спецслужб Казахстана допустил болезнь или смерть Назарбаева

Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев допустил, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев серьезно болен, находится в коме или вовсе уже умер. Об этом он заявил в интервью Haqqin.

Экс-глава спецслужб Казахстана допустил болезнь или смерть Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь Назарбаева утверждает, что бывший глава государства находится в Нур-Султане. «Но если принять во внимание тот факт, что во время кризисной ситуации в стране Назарбаев ни разу не появился на публике, можно предположить, что Елбасы либо серьезно болен и находится в коме, либо, как заявил на днях (глава ЛДПР) Владимир Жириновский, уже умер», — сказал Мусаев.

Экс-глава спецслужб добавил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о телефонном разговоре с Назарбаевым вызывают большие сомнения. По мнению Мусаева, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет скрывать правду о Назарбаеве, пока не укрепит свое положение на президентском посту.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года и не делал никаких заявлений о разгоревшихся в стране акциях протеста и беспорядках.

Появились слухи о том, что бывший глава государства выехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но посольство Казахстана в ОАЭ опровергло эту информацию.

В мире,Нурсултан Назарбаев,Александр Лукашенко,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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