"Это катастрофа": США ударили по опоре России на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу - те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.

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Политический кризис в Боснии и Герцеговине (БиГ) многообразен и тянется уже полгода, но мы сразу выделим главное - и в области вводных, и в области выводов.

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Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик (функции президента в этой стране исполняет триумвират из серба, хорвата и бошняка) за годы своей политической карьеры зарекомендовал себя как одного из самых последовательных и надежных партнеров России на Балканах.

Карьера эта длительная и, можно сказать, исчерпывающая. Будучи политологом по образованию, Додик четыре года проработал премьер-министром Республики Сербской (РС), восемь - ее президентом, и до сих пор возглавляет ее крупнейшую партию - СНСД. Более влиятельного серба там просто не найти.

По этой (но не только по этой) причине Додик являются «анфан терриблем» Балкан в глазах Запада, где спят и видят, как бы убрать его из политики под любым предлогом. Пока не преуспели, потому что - смотри пункт первый, про уровень влияния в республике.

На Западе довольно предвзято относятся к сербам, поскольку еще в 1990-х годах уверовали в собственную пропаганду о «народе-убийце». Но конкретно Додика не любят «за дело» - не просто за то, что он серб и русофил, но и за то, что он остается одним из главных препятствий на пути НАТО по поглощению всех Западных Балкан и окончательному выдавливанию российских позиций из этого региона.

Сербию оставили на закуску: понимая кое-что про национальные травмы (из которых бомбардировки 1999 года - одна из главных), в Вашингтоне и Брюсселе пока не спешат забрать сербов в альянс - ждут, готовят почву, вливают огромные средства в «поддержку демократии» через НКО, готовя таким образом на будущее полностью лояльную к себе элиту. А вот Додик мешается здесь и сейчас - интеграция БиГ в НАТО невозможна без того, чтобы превратить одну из последних конфедераций на планете хотя бы в федерацию, передав большую часть полномочий из Баня-Луки (столица РС) в Сараево.

Дело это трудное, дело это тонкое - за свои многочисленные автономные права сербы заплатили кровью и слезами, они прямо прописаны в Дейтонских соглашениях, которые положили конец самой разрушительной войны в Европе со времен Гитлера - боснийской.

Западным дипломатам и политикам было бы гораздо проще, если бы они избавились от своей предвзятости и не провоцировали бы лишний раз Баня-Луку. Но они так не могут: вокруг военных преступлений сербов (частично - реальных) создан миф, который прикрывает преступления «клиентеллы» НАТО на Балканах и важных функционеров прошлого типа экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт.

Сами сербы уверены, что этот миф оберегают и подпитывают с практической целью - рано или поздно упразднить Республику Сербскую под предлогом того, что «народу-геноциднику» государственность не положена.

Как бы там ни было, прошлым летом так называемый верховный представитель - эдакий генерал-губернатор Боснии от Запада, чей пост предусмотрен Дейтонскими соглашениями, подписал указ в форме закона, по которому за отрицание геноцида в Сребренице и героизацию военных преступников положен тюремный срок.

Поскольку военными преступниками по версии МТБЮ является почти все сербское руководства периода войны, в Баня-Луке встали на дыбы и ушли в автономное плаванье. Иначе, наверное, быть не могло, потому что скандальный закон подводит под тюрьму большую часть населения республики, в той или иной форме этих «преступников» героизирующего.

С тех пор и тянется кризис, имеющий несколько измерений, из которых стоит выделить два.

Во-первых, парламент РС совершил «откат» в области отказа от полномочий, которые у республики «покупали» за разного рода инвестиции и передавали в Сараево. Это касается многого - от назначения лесников до назначения судей, но наиболее чувствительная часть - воссоздание Войска Республики Сербской, которым когда-то командовал Ратко Младич. С точки зрения НАТО, это недопустимое сумасбродство - в Европе теперь появится новая армия, причем та самая, которую прежде еле-еле удалось ликвидировать.

Во-вторых, Додик пошел на принцип и теперь ветирует все решения правящего триумвирата. Вообще все. Пришлось заблокировать даже получение 1,8 млн евро от ЕС на обустройство приграничной с Сербией зоны и открытие отделения посольства РФ в Баня-Луке, пока парламент РС не «разрешил» ему переголосовать, приняв специальное постановление.

Это противостояние продолжается до сих пор - непременным условием сербов для разблокирования центральных органов власти (парламент они тоже бойкотируют) является аннулирование скандального закона, а до тех пор Додик обещает продолжить блокаду и постепенно возвращать РС утраченные прежде права.

Все ждали, чем на ответит Запад, но ответ задерживался: президент США Джо Байден, человек занятой и пожилой, долго тянул с тем, чтобы набрать и направить на Балканы новую команду фунционеров. В конце октября все-таки набрал - из, что и сказать, профессионалов своего дела. Они думали-гадали, и теперь наконец-то решили, с какой стороны прижать Баня-Луку.

В январе Госдеп ввел против Додика и связанного с ним телеканала Alternativna Televizija очередные санкции (первый пакет был принят еще в 2017-м). Кроме того, в Вашингтоне потребовали «расследовать» празднование 30-летия Республики Сербской, в ходе которого «чествовали военных преступников» (то есть отцов-основателей РС). И не нужно никаких расследований, чтобы знать, что торжественный парад по случаю юбилея возглавлял лично Додик.

«Вы не посадите в тюрьму целую нацию», - бросил он в ответ Вашингтону.

А президент Сербии Александр Вучич, несмотря на сложное отношение к Додику (сложное, поскольку народ диктует быть союзниками, что портит отношения Белграда с Западом), заявил следующее:

«Всем международным представителям я сказал в лицо, что санкции против Додика - это катастрофа. Обвиняете его, а сами отобрали у Республики Сербской контроль за лесным и сельским хозяйством. Объясните, по какому праву? Вы ввели санкции и отнимаете у энтитета РС то, что ему положено по Дейтонскому соглашению. Разве это Додик создал армию, которую вы объявили угрозой?»

Конечно же, не Додик. И в целом ситуация с ним весьма показательна в контексте тех санкций, которые угрожают ввести уже против России в случае «обострения на Украине». Она еще раз доказывает - при политическом противостоянии с США бесполезен язык логики и здравого смысла. Если у оппонентов нет совести, всё это тоже работать не будет, а совести у американцев нет.

Санкции против Додика вводятся под предлогом коррупции и на основании специально принятого годы назад акта, даровавшего Госдепу право карать тех политиков БиГ, кто «подрывает» Дейтонские соглашения.

Насчет коррупции спорить трудно, коррупция на Балканах всепоглощающая и системообразующая. Судебных приговоров в отношении Додика нет, но коррупция в РС, конечно же, есть, - только не в большей, а, скорее, в меньшей степени, чем в среде балканских союзников США, которым всегда отписаны поощрения и никогда санкции. Чего стоил один только мафиозный режим Мило Джукановича в Черногории, не говоря уже о бандитской этнократии в Косово.

Что же касается Дейтонских соглашений, именно они гарантируют РС и контроль за сельским хозяйством, и независимую правоохранительную систему, и собственную армию. То есть Додик не нарушает принципы Дейтона, наоборот, он возвращает республику к букве Дейтона, на что и обратил внимание Вучич.

Но логика, как выше было сказано, не работает на американцев без совести. Учитывая, что байденовская команда на Балканах известна жесткими методами, а сам Байден в период предвыборной кампании агитировал среди американских албанцев и бошняков, может дойти до того, что Додика устранят от власти именно под этим парадоксальным предлогом - под предлогом покушения на принципы Дейтона.

Такие полномочия есть у верховных представителей (и они ими неоднократно пользовались), но полномочия нынешнего «верховного» Баня-Лука не признает, поскольку у него, в отличие о прежних, нет мандата от Совбеза ООН - его выдачу заблокировала Россия. Если идти по этому рискованному пути, кризис, учитывая влияние Додика, углубится и ужесточится вплоть до угрозы новой войны, призрак которой витает над Боснией.

Проблема в том, что Запад может рискнуть, поскольку эпопея с американскими санкциями в случае Додика - пшик, его с Америкой вообще ничего не связывает. Гораздо болезненнее была бы ситуация, если бы такие же санкции ввел ЕС - и министры иностранных дел Евросоюза обсудят этот вопрос 24 января. Но президент Венгрии Виктор Орбан - еще один «анфан террибль» с точки зрения брюссельского чиновника - уже пообещал Додику, с которым находится в хороших личных отношениях, заблокировать эту инициативу.

России в этой ситуации остается «болеть за наших», но болеем мы деятельно и Додику действительно помогаем. Например, роскошным подарком для него стала скидка на резко подорожавший газ, за который сербы РС сейчас платят лишь чуть больше, чем сербы Сербии.