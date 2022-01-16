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36 минут назад

В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией

США и Североатлантический альянс готовы к новым переговорам с Москвой, сообщает RT.

США понадеялись на продолжение диалога с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная позиция была согласована во время телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, Вашингтон и альянс «привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».

При этом Белый дом рассматривает возможность организации военной подготовки украинских добровольцев в близлежащих странах, входящих в НАТО. По словам экспертов, Западу новые переговоры с Москвой требуются для того, чтобы сместить фокус дискуссий на интересные ему темы. Как считают аналитики, Москва вряд ли пойдёт на поводу у оппонентов.

Как полагает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, подобный ход может быть направлен на затягивание обсуждений российских инициатив по гарантии безопасности.

«Не покидает ощущение, что это, возможно, способ заболтать всю переговорную историю… Необходимо прояснить — это попытка затягивания процесса или попытка перейти в конструктив», — сказал сенатор.

Несмотря на эти сложности, американские власти пытаются подготовить платформу для дальнейшего давления на РФ. Как сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, Украина интересна Вашингтону именно своей близостью к различным жизненно важным центрам РФ.

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