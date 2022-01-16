Словаки вышли на митинг против договора с США

В центре Братиславы перед зданием посольства США состоялся митинг протеста с требованием к властям Словакии отказаться от заключения соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном, сообщает ТАСС.
В мероприятии участвовали сотни гражданских активистов из различных общественных организаций. Они выступили с критикой правительства страны, одобрившее 12 января соглашение с США. Люди скандировали лозунги против договоренностей. Местные жители считают, что данный документ нарушит суверенитет республики. Нарушения общественного порядка в ходе протеста зафиксировано не было.
Бывший глава правительства Словакии и экс-спикер национального парламента Петер Пеллегрини призвал президента республики Зузану Чапутову направить в Конституционный суд на экспертизу проект соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. Об этом следует из письма политика в адрес главы государства.
Соавторы письма президенту нашли в проекте соглашения более 70 несоответствий с законодательством республики. Также обращение к Чапутову подписали, в частности, бывший министр внутренних дел Словакии Владимир Палко, экс-глава Минфина Бригита Шмегнерова, почетный судья Конституционного суда Ян Дргонец и лидер общественной организации «Объединение за мир» Эдуард Хмелар.