Словаки вышли на митинг против договора с США

В центре Братиславы перед зданием посольства США состоялся митинг протеста с требованием к властям Словакии отказаться от заключения соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном, сообщает ТАСС.

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В мероприятии участвовали сотни гражданских активистов из различных общественных организаций. Они выступили с критикой правительства страны, одобрившее 12 января соглашение с США. Люди скандировали лозунги против договоренностей. Местные жители считают, что данный документ нарушит суверенитет республики. Нарушения общественного порядка в ходе протеста зафиксировано не было.

Бывший глава правительства Словакии и экс-спикер национального парламента Петер Пеллегрини призвал президента республики Зузану Чапутову направить в Конституционный суд на экспертизу проект соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. Об этом следует из письма политика в адрес главы государства.