На Украине все газеты и журналы переходят на украинский язык

Все печатные СМИ на Украине отныне должны издаваться на государственном языке. С 16 января вступает в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке.

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"В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день", - рассказал накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

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По его словам, распространять по предоплате СМИ на иностранном языке можно только в том случае, если у читателей есть возможность подписаться на такой же украиноязычный тираж. Исключение сделано для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. При этом в каждой точке распространения прессы доля СМИ на государственном языке должна составлять не менее 50%.

Нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины (крымские татары, караимы, крымчаки), на английском или другом официальном языке ЕС. Под эти исключения не подпадает русский язык.

С 16 июля этого года за неисполнение этих требований будет предусмотрена административная ответственность - штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который будет увеличен при повторном нарушении. С 2024 года наказание за "публичное унижение или оскорбление государственного языка" будет ужесточено. Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый правительственный языковой омбудсмен, его представители в регионах, а также "общественные активисты и неравнодушные граждане", которые будут фиксировать нарушения и присылать информацию о них в офис омбудсмена.

Отказаться от русскоязычной версии или закрыться

Новые нормы о необходимости печатать второй тираж на украинском языке серьезно повысят расходы печатных изданий, большинство из которых и так переживает финансовые трудности. В итоге, как считает медиаэксперт Сергей Чернявский, СМИ будут вынуждены либо отказаться от русскоязычной версии, либо вовсе не переживут нововведений.

"Реализация печатных медиа - это малый и средний бизнес. В случае с переходом печатных изданий на украинский страдает бизнес. В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест", - сказал Чернявский изданию "Страна", подчеркнув, что пострадает "целая индустрия печатных изданий".

Эксперты прогнозируют также, что переход газет на украинскую версию может привести к увеличению на прилавках страны контрабандной печатной продукции из России. В частности, это касается кроссвордов, заметил гендиректор "Мега-пресс групп" Роман Греба. "Кроссвордисты <...> решают кроссворды на том языке, на котором они думают. <...> [Русскоязычный] читатель либо откажется покупать кроссворды, либо будет искать на рынке контрабандные издания из Белоруссии или России, а такие вполне могут появиться", - считает он.

Тотальная украинизация

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С 16 июля того же года его статьи начали поэтапно вводиться в действие. Ряд депутатов обратился в Конституционный суд Украины (КСУ) с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". Однако КСУ признал закон о языке конституционным. По закону украинский язык доминирует в государственном управлении и органах местного самоуправления, в общественных и других организациях, в науке и образовании, в медицине, на телевидении и в кино, в сфере услуг, в медиа и на интернет-сайтах, в армии и силовых структурах, в документообороте и ряде других сфер.

С 16 июля 2019 года действие закона распространено на телевидение и кино, издание и продажу книг, а также сферу туризма. С 16 января 2020 года на государственный язык перешла реклама, с 16 июля 2020 года - научная и медицинская литература (все научные издания должны публиковаться на украинском либо английском и официальных языках Евросоюза), а также транспортная сфера (все названия аэропортов, портов, станций, остановок должны быть написаны на государственном языке).

С 16 января 2021 года на украинский перешли предприятия всех форм собственности в сфере обслуживания, в том числе интернет-магазины. Обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента.

С 16 июля 2021 года введен экзамен по языку для будущих госслужащих. Это касается прежде всего претендентов на должности мэров городов, министров, глав администраций, руководителей прокуратур и государственных предприятий. Вступили в силу требования только на госязыке проводить все культурно-массовые мероприятия и обслуживать туристов (исключение сделано для иностранцев). Демонстрация зарубежных фильмов и сериалов допускается также только на государственном языке.

С 16 июля 2024 года вырастут требования по квотам для госязыка на телевидении.

Запрет на русский язык в сфере образования

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Документ предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского и языков других национальных групп Украины.

С 2018 года обучение в средней школе и в высших учебных заведениях проводится исключительно на украинском языке. С 1 сентября 2020 года школы, в которых преподавание велось не на украинском, должны были фактически полностью прекратить существование или перейти на государственный язык обучения.

С 1 сентября 2023 года на украинский язык должны перейти школы с обучением на языках национальных меньшинств стран Евросоюза.

Закон вызвал негативную реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии и других восточноевропейских государствах, выходцы из которых образуют диаспоры на Украине. 27 сентября 2017 года российская Государственная дума приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Российские парламентарии указали на то, что новый документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям и является "актом этноцида" русского народа на Украине.