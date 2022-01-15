Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины.
«(Они) обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине и близ нее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь Блинкен подтвердил, что «дальнейшая агрессия России против Украины приведет к быстрым, серьезным и скоординированным последствиям».
Ранее сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.