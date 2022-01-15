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1 час назад

Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины
Фото: APAP

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

«(Они) обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине и близ нее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госсекретарь Блинкен подтвердил, что «дальнейшая агрессия России против Украины приведет к быстрым, серьезным и скоординированным последствиям».

Ранее сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.

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