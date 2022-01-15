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3 часа назад

Известный американский историк предупредил о риске развала США

США находятся на пороге серьёзного внутреннего конфликта, который может привести к развалу страны. Об этом заявил профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

В США предупредили о риске развала страны
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

По словам историка, если на следующих президентских выборах победит экс-глава государства Дональд Трамп, Америка может прекратить своё существование в нынешнем виде. Кроме того, к гражданской войне в Штатах может привести и приход к власти «назначенного», а не честно избранного президента. По словам Тимоти Снайдера, мысль о новой гражданской войне в США в ближайшем будущем кажется многим американцам надуманной, но люди, изучающие такие конфликты, этим не согласятся.

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«Прежде всего, я просто хочу сказать, что для людей, которые действительно изучают причины гражданских войн — не только в США, — Америка сейчас выглядит не очень хорошо», — сказал историк в интервью Business Insider.

Показателями грядущего социального взрыва он считает высокую степень поляризации общества, а также культ насилия. В качестве примера он привёл оправдательный вердикт подростку Кайлу Риттенхаусу, который в 2020 году застрелил двух человек во время протестов активистов движения Black Lives Matter (BLM). Тогда присяжные пришли к выводу, что молодой человек действовал в целях самообороны.

«Социологи, которые изучают тему с нейтральной позиции, видят определенные индикаторы, указывающие, что мы находимся на пороге какого-то конфликта», — заявил профессор.

Снайдер также предположил, что в 2025 году президента в США могут назначить, а не избрать. По его словам, такой кандидат технически проиграет выборы «с явным отрывом», но с помощью «разных уловок» он всё равно станет главной государства. Такой сценарий может привести к гражданской войне и к развалу страны.

«Речь идёт о конфликте, который приведёт к политической реконструкции, при которой существование США в нынешнем виде невозможно», — заключил историк.

Ранее о риске новой гражданской войны в США предупреждала член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер. Она занималась изучением гражданских войн во всех странах на протяжении последних 30 лет.

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По её словам, именно в США сейчас наблюдаются отчётливые признаки будущей гражданской войны.

В мире,Кайл Риттенхаус,Дональд Трамп,
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