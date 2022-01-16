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1 час назад

Порошенко рассказал, почему Зеленский "завел против него дело" о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга в Варшаве рассказал, почему действующий глава страны Владимир Зеленский дал указание завести против него уголовное дело о государственной измене. Трансляция велась на его странице в Facebook.

Порошенко рассказал, почему Зеленский "завел против него дело"
Фото: ReutersReuters

Политик считает, что первой причиной может быть падение рейтинга Зеленского в минувшем декабре. Он указал, что попытка украинского президента отвлечь внимание от проблем в энергетике - вторая причина. Также бывший украинский лидер сообщил, что после возвращения на Украину посетит Печерский районный суд Киева, куда его вызвали для избрания меры пресечения по делу о госизмене.

"В суде я буду бороться за Украину, против политически мотивированного преследования", - сказал он.

Порошенко также не исключил, что самолет, на котором он будет лететь, могут посадить в другом аэропорту. Он добавил, что для его ареста отсутствуют какие-либо основания.

Накануне Порошенко объявил, что не боится украинских властей и 17 января в 09.10 рейсом из Варшавы вернется на Украину. Ранее сообщалось, что украинская прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около $37 млн. Расследование в отношении него проводится по статьям УК Украины "Финансирование терроризма", "Госизмена", а также "Создание террористической организации".

По словам начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В середине декабря политик покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

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