В Германии заявили о повышенной опасности омикрона

Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что штамм омикрон представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр сказал, что результаты последних научных исследований, показавших, что омикрон менее опасен, чем дельта, не «следует переносить на Германию». Это связано тем, что в стране «особенно высока доля непривитых пожилых людей». У многих из них есть сопутствующие заболевания, и они сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни при заражении COVID-19.

Лаутербах заявил, что по этой причине омикрон может создать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.

Глава минздрава сказал, что страна продолжит придерживаться принятых ранее мер. Сейчас в ФРГ пользоваться магазинами и общественным транспортом могут только привитые, выздоровевшие или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Министр считает, что такой режим показал себя эффективным.