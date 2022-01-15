В Германии заявили о повышенной опасности омикрона

Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что штамм омикрон представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.
Министр сказал, что результаты последних научных исследований, показавших, что омикрон менее опасен, чем дельта, не «следует переносить на Германию». Это связано тем, что в стране «особенно высока доля непривитых пожилых людей». У многих из них есть сопутствующие заболевания, и они сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни при заражении COVID-19.
Лаутербах заявил, что по этой причине омикрон может создать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.
Глава минздрава сказал, что страна продолжит придерживаться принятых ранее мер. Сейчас в ФРГ пользоваться магазинами и общественным транспортом могут только привитые, выздоровевшие или имеющие отрицательный ПЦР-тест.
Министр считает, что такой режим показал себя эффективным.
Ранее ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что заболевание омикроном протекает в мягкой форме, а смертность от коронавируса с приходом нового штамма значительно снизилась.