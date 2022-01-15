В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
49 минут назад

В Германии заявили о повышенной опасности омикрона

Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что штамм омикрон представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии заявили о повышенной опасности омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр сказал, что результаты последних научных исследований, показавших, что омикрон менее опасен, чем дельта, не «следует переносить на Германию». Это связано тем, что в стране «особенно высока доля непривитых пожилых людей». У многих из них есть сопутствующие заболевания, и они сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни при заражении COVID-19.

Лаутербах заявил, что по этой причине омикрон может создать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.

Глава минздрава сказал, что страна продолжит придерживаться принятых ранее мер. Сейчас в ФРГ пользоваться магазинами и общественным транспортом могут только привитые, выздоровевшие или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Министр считает, что такой режим показал себя эффективным.

Ранее ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что заболевание омикроном протекает в мягкой форме, а смертность от коронавируса с приходом нового штамма значительно снизилась.

В мире,Минздрав РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители