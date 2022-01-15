Из нацкомпаний Казтрансгаз и Казтрансойл уволены зятья бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Речь идет о мужьях Дариги и Алии Назарбаевых, об этом стало известно Telegram-каналу Orda.

По информации источников, генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов лишился должности. Он получил высокий пост в 2016-м, вскоре после женитьбы на младшей дочери первого президента страны. Также свой пост потерял Кайрат Шарипбаев, ставший председателем правления АО НК «КазТрансГаз» вскоре после брака со старшей дочерью Назарбаева Даригой Назарбаевой.

Информацию об увольнении Досанова подтвердили в пресс-службе фонда Самрук-Казына. Как отмечает Zakon.kz, главы предприятий сами подали заявление на увольнение.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики Назарбаева. Для стабилизации обстановки в страну направили миротворческую миссию ОДКБ, полностью вывод военных должен завершиться 19 января.

Также появилась информация о том, что брат Назарбаева — Болат Назарбаев — улетел в ОАЭ из Бишкека. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ.