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1 час назад

Американцы сравнили города США и России

Американские интернет-пользователи провели сравнение городов Соединенных Штатов с региональными столицами России. В результате иностранцы пришли к выводу, что такие города РФ, как Казань, Челябинск, Новосибирск, Владивосток и Краснодар не уступают городам США.

Американцы сравнили города США и России
Фото:  Пресс-служба ФКУ ДСД Дальний Восток РИА Новости Пресс-служба ФКУ ДСД Дальний Восток РИА Новости

Одной из целей подобного эксперимента стала демонстрация того, что на российской территории процветают не только Москва и Санкт-Петербург, но и провинции. Один из американских путешественников рассказал о своем круизе по России, длившемся 25 дней, за которые он влюбился в российские города и оказался под впечатлением от удобства транспорта и общей дешевизне и доступности вещей.

«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России», - признался один из комментаторов.

Пользователи форума Reddit согласились, что стоит отделять жизнь от политики и понимать, что РФ - чудесная страна. Некоторые люди, согласно РИА Новости, даже посчитали, что внешне российские города явно лучше американских.

В мире,РИА Новости,
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