Американцы сравнили города США и России

Одной из целей подобного эксперимента стала демонстрация того, что на российской территории процветают не только Москва и Санкт-Петербург, но и провинции. Один из американских путешественников рассказал о своем круизе по России, длившемся 25 дней, за которые он влюбился в российские города и оказался под впечатлением от удобства транспорта и общей дешевизне и доступности вещей.