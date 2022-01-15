Вице-министра энергетики Казахстана Жумбая Карагаева задержали по подозрению в необоснованном повышении цен на газ, сообщило агентство по финмониторингу республики. Ранее в пресс-службе казахстанского премьер-министра сообщили, что чиновника освободили от должности. Карагаев летом 2021 года пригрозил лишить Евросоюз казахстанской нефти, пообещав вместо Европы начать отправлять нефть в Китай и Юго-Восточную Азию.

Угрозы оставить Европу без нефти прозвучали со стороны Карагаева на фоне информации о возможном введении углеродного налога. «Есть основания полагать, что последующее введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере. Есть альтернативные маршруты поставок углеродного сырья (вместо стран ЕС) — Китай или страны Юго-Восточной Азии», — заявлял экс-вице-министр энергетики республики.

Причину увольнения Карагаева с должности вице-министра энергетики в пресс-службе премьер-министра республики не назвали.

О задержании экс-чиновника первым сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов со ссылкой на неназванные источники. Он заявлял, что Карагаева и других лиц задержали из-за причастности тех к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области республики.

2 января в Мангистауской области на западе Казахстана начались массовые протесты против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Вскоре к протестующим примкнули жители соседних областей. Митингующие вышли на улицы Алма-Аты, Караганды, Актобе и других крупных городов.