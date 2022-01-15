В США задумали надавить на РФ через Совбез ООН

Как рассказали собеседники издания, США мало что могут сделать в ООН, чтобы вынудить Россию не вмешиваться в дела Украины, так как у РФ есть право вето в Совете Безопасности. Однако Совбез влиятельная организация, которая может вмешиваться в крупные события, такие как война в Ираке и Карибский кризис. Собеседник издания уточнил, что администрация Байдена хочет воспользоваться этим, чтобы рассорить Россию с ее самым могущественным союзником — Китаем. Эта страна одна из сторонников Совета по защите территориального суверенитета государств-членов ООН.