В США задумали надавить на РФ через Совбез ООН

Администрация президента США Джо Байдена намерена надавить на Россию посредством публичных переговоров в Совете Безопасности ООН, если Москва будет вмешиваться в дела Украины. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди должностных лиц США, сообщает URA.RU.
Как рассказали собеседники издания, США мало что могут сделать в ООН, чтобы вынудить Россию не вмешиваться в дела Украины, так как у РФ есть право вето в Совете Безопасности. Однако Совбез влиятельная организация, которая может вмешиваться в крупные события, такие как война в Ираке и Карибский кризис. Собеседник издания уточнил, что администрация Байдена хочет воспользоваться этим, чтобы рассорить Россию с ее самым могущественным союзником — Китаем. Эта страна одна из сторонников Совета по защите территориального суверенитета государств-членов ООН.
Ранее сенатор от республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ. Среди них есть санкции в отношении президента России Владимира Путина в том случае, если Россия «нападет» на Украину. В ответ генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО уже приняли решение о членстве Украины и Грузии.