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2 часа назад

Президентство Зеленского описали словами «будет кровь — будет рейтинг»

Заслуженный юрист Украины, экс-министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала «НАШ» назвала главу государства Владимира Зеленского «неадекватным занимаемой должности», а также описала все ошибки его президентства.

Президентство Зеленского описали словами «будет кровь — будет рейтинг»
Фото: ReutersReuters

«Нами управляет лицо неадекватное занимаемой должности. Это мое субъективное утверждение, и считаю, Зеленский неадекватен занимающей должности. У Зеленского кризис на кризисе, дефицит ума, кадров и всего остального. Поэтому он может пойти по самому простому пути. Самый простой путь для медийщика, есть хорошая американская поговорка, недавно вычитала ее из нового романа Стивена Кинга — "будет кровь — будет рейтинг"», — заявила бывший министр.

По ее словам, президент точно не намерен снижать уровень напряженности в стране, более того, она уверена, что тот собирается устроить какую-либо очередную провокацию для привлечения к себе внимания. «Война все спишет», — подытожила Лукаш.

Зеленскому предрекли бегство из страны

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев назвал цену, которую придется заплатить стране в случае вступления в Североатлантический альянс. По его мнению, в таком случае Украине не избежать войны с Россией.

В мире,Евгений Мураев,Елена Лукаш,Владимир Зеленский,Стивен Кинг,НАТО,
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