Президентство Зеленского описали словами «будет кровь — будет рейтинг»

«Нами управляет лицо неадекватное занимаемой должности. Это мое субъективное утверждение, и считаю, Зеленский неадекватен занимающей должности. У Зеленского кризис на кризисе, дефицит ума, кадров и всего остального. Поэтому он может пойти по самому простому пути. Самый простой путь для медийщика, есть хорошая американская поговорка, недавно вычитала ее из нового романа Стивена Кинга — "будет кровь — будет рейтинг"», — заявила бывший министр.