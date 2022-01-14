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2 часа назад

Умер режиссер Жан-Жак Бенекс

Французский режиссер Жан-Жак Бенекс умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на его семью.

Умер режиссер Жан-Жак Бенекс
Фото: Chung Sung-Jun/Getty ImagesChung Sung-Jun/Getty Images

По ее данным, Бенекс умер в своем доме в Париже после продолжительной болезни.

Бенекс получил большую известность в 1980-х годах, в его картинах снимались такие французские актеры, как Жерар Депардье, Беатрис Даль, Ив Монтан и Ришар Боренже. В 1987 году фильм Бенекса "Тридцать семь и два по утрам" (37'2 Le Matin, 1986) получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а картина "Луна в сточной канаве" (La Lune Dans le Caniveau, 1983) была удостоена премии "Золотая пальмовая ветвь" на Каннском кинофестивале 1983 года. Кроме того, ленты режиссера девять раз были номинированы на французскую премию "Сезар". В 2016 году Бенекс возглавил жюри XIX Токийского международного кинофестиваля.

В мире,Ришар Боренже,Ив Монтан,Жан-жак Бенекс,Жерар Депардье,
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