Псаки назвала сроки начала «вторжения» России на Украину

— Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение. Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля, — рассказала чиновник.