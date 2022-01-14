Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане

При этом, по словам Станислава Зася, говорить о нормализации обстановки в республике пока рано.

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При этом, по словам Станислава Зася, говорить о нормализации обстановки в республике пока рано. В эфире телеканала «Россия 24» генсек организации рассказал, что 15 января в ряде регионов Казахстана будет отменён режим ЧП.

«Идёт такое поэтапное смягчение вот этих ограничительных мер, но, тем не менее, можно сказать, что страна возвращается к нормальной жизни», — отметил Зась.