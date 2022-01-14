Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане

При этом, по словам Станислава Зася, говорить о нормализации обстановки в республике пока рано.
При этом, по словам Станислава Зася, говорить о нормализации обстановки в республике пока рано. В эфире телеканала «Россия 24» генсек организации рассказал, что 15 января в ряде регионов Казахстана будет отменён режим ЧП.
«Идёт такое поэтапное смягчение вот этих ограничительных мер, но, тем не менее, можно сказать, что страна возвращается к нормальной жизни», — отметил Зась.
Массовые акции начались в Казахстане в первые дни нового года. Сначала люди требовали снижения цен на газ, затем митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией в разных городах. Власти ввели режим ЧС и попросили ОДКБ вмешаться. Накануне было объявлено об успешном завершении миссии миротворцев, которые начали покидать республику.