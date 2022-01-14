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44 минуты назад

Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане

При этом, по словам Станислава Зася, говорить о нормализации обстановки в республике пока рано.

Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по словам Станислава Зася, говорить о нормализации обстановки в республике пока рано. В эфире телеканала «Россия 24» генсек организации рассказал, что 15 января в ряде регионов Казахстана будет отменён режим ЧП.

«Идёт такое поэтапное смягчение вот этих ограничительных мер, но, тем не менее, можно сказать, что страна возвращается к нормальной жизни», — отметил Зась.

Массовые акции начались в Казахстане в первые дни нового года. Сначала люди требовали снижения цен на газ, затем митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией в разных городах. Власти ввели режим ЧС и попросили ОДКБ вмешаться. Накануне было объявлено об успешном завершении миссии миротворцев, которые начали покидать республику.

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