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51 минуту назад

Украину предупредили о территориальных потерях в случае вступления в НАТО

Украина рискует потерять часть территории в случае вступления в НАТО, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киев предупредили о неожиданном эффекте в случае вступления в НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: "Нет-нет, давайте чуть-чуть отрубим себе, чтобы равнозначно разложить. Нам отдайте половинку или треть". И это исторически разделить – нас уже много раз делили из-за этого», - сказал Бортник в эфире телеканала «Наш».

Политолог призвал украинские власти «никуда не идти» и придерживаться внеблокового статуса.

В НАТО отказались воевать за Украину

При этом, по мнению Бортника, Украине следует экономически интегрироваться с Западом и сохранить российский рынок для своей продукции.

«Не дай Бог у нас появится реальный шанс присоединения к НАТО», - заключил эксперт.

Ранее Руслан Бортник заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только в случае экстремального обострения отношений между Россией и Западом или же в случае распада России, разрушения российского государства.

В мире,Руслан Бортник,НАТО,
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