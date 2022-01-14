Киев предупредили о неожиданном эффекте в случае вступления в НАТО

«Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: "Нет-нет, давайте чуть-чуть отрубим себе, чтобы равнозначно разложить. Нам отдайте половинку или треть". И это исторически разделить – нас уже много раз делили из-за этого», - сказал Бортник в эфире телеканала «Наш».