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47 минут назад

Соседствующая с Россией страна отказалась присоединяться к НАТО

Финляндия не будет присоединиться к Североатлантическому альянсу, у властей таких планов нет. Об этом заявил глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто.

Соседствующая с Россией страна отказалась присоединяться к НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр отметил, что менять курс своей международной политики Финляндия не собирается.

«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», — сообщил финский министр.

Вопрос о возможном вхождении Финляндии в блок НАТО возник на фоне обострения отношений альянса с Россией. Москва требует, чтобы блок перестал расширяться в сторону российских границ, напоминает Lenta.ru.

В мире,Пекка Хаависто,НАТО,Lenta.ru,
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