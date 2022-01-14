Соседствующая с Россией страна отказалась присоединяться к НАТО

Финляндия не будет присоединиться к Североатлантическому альянсу, у властей таких планов нет. Об этом заявил глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто.
Министр отметил, что менять курс своей международной политики Финляндия не собирается.
«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», — сообщил финский министр.
Вопрос о возможном вхождении Финляндии в блок НАТО возник на фоне обострения отношений альянса с Россией. Москва требует, чтобы блок перестал расширяться в сторону российских границ, напоминает Lenta.ru.