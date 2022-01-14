Соседствующая с Россией страна отказалась присоединяться к НАТО

Финляндия не будет присоединиться к Североатлантическому альянсу, у властей таких планов нет. Об этом заявил глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто.

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Министр отметил, что менять курс своей международной политики Финляндия не собирается.

«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», — сообщил финский министр.