Зеленский предложил провести встречу с Путиным и Байденом

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», - сказал Ермак.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе. В свою очередь президент России отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР.