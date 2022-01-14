Зеленский предложил провести встречу с Путиным и Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявил глава украинского президентского офиса Андрей Ермак, передает РИА «Новости».
По его словам, украинская сторона предлагает трехсторонние переговоры в формате видеоконференции.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», - сказал Ермак.
Он отметил, что американская администрация «высказала глубокий интерес» к встрече. Украина ждет реакции российской стороны.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе. В свою очередь президент России отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
После переговоров с президентом США Джо Байденом 9 декабря Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным и выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.