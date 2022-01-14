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29 минут назад

Зеленский предложил провести встречу с Путиным и Байденом в формате видеоконференции

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявил глава украинского президентского офиса Андрей Ермак, передает РИА «Новости».

Зеленский предложил провести встречу с Путиным и Байденом
Фото: ReutersReuters

По его словам, украинская сторона предлагает трехсторонние переговоры в формате видеоконференции.

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», - сказал Ермак.

Он отметил, что американская администрация «высказала глубокий интерес» к встрече. Украина ждет реакции российской стороны.

Зеленскому дали совет для переговоров с Путиным

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе. В свою очередь президент России отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

После переговоров с президентом США Джо Байденом 9 декабря Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным и выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,
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