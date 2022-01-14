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39 минут назад

«Без шансов»: эксперт усомнился во вступлении Украины в НАТО

Украина сможет вступить в НАТО только в случае экстремального обострения отношений между Россией и Западом, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Названо условие вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что у Украины нет перспектив вступления в НАТО - только в случае какого-то экстремального обострения отношений между РФ и Западом техническое решение может быть принято, но это уже в случае полноценной войны между Россией и Западом или в случае распада России, разрушения российского государства. Реальных перспектив вступления в НАТО сегодня нет», - заявил Бортник РИА «Новости».

По словам политолога, Украина остается лакмусовой бумажкой в отношениях России и Запада. Для того, чтобы стать частью переговорного процесса наряду с РФ и НАТО, ей «необходимо думать» о внеблоковом статусе и компромиссах в урегулировании ситуации в Донбассе.

По мнению Бортника, после прошедших переговоров Россия – НАТО Украина стала ближе к эскалации, чем к урегулированию ситуации на востоке страны.

После прошедших 12-13 января переговоров Россия – НАТО глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае нападения РФ «НАТО будет рядом с Украиной», но воевать не станет. Он также сказал, что в случае военной агрессии России НАТО рассмотрит необходимость дальнейшего увеличения своего присутствия в Восточной Европе.

В мире,Руслан Бортник,Йенс Столтенберг,НАТО,РИА Новости,
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