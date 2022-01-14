На Западе восхитились легкой победой Путина над НАТО

«У Путина немного причин для того, чтобы принять решение о деэскалации, потому что он только что заставил США и НАТО предложить ему сотрудничество в таких вопросах, как развертывание ракет средней дальности, — в котором ранее ему отказывали. То есть, прежде чем сделать следующий шаг, Путин может позволить себе подождать и посмотреть, что еще Запад готов ему предложить», — отметил автор статьи.