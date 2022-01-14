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37 минут назад

На Западе восхитились легкой победой Путина над НАТО

Президент России Владимир Путин усиливает позиции своей страны в переговорах с НАТО просто за счет того, что не делает никаких шагов в сторону Украины, считают в Bloomberg.

На Западе восхитились легкой победой Путина над НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту. После почти целой недели интенсивных дипломатических переговоров, которые завершаются сегодня в Вене, Путин заставляет Вашингтон и европейских союзников гадать о своих намерениях теперь, когда у украинской границы сосредоточено около 100 тысяч российских военных», — говорится в статье.

В агентстве уверены, что Путин не будет пока вторгаться на Украину, но и не станет предпринимать никаких попыток по деэскалации конфликта.

Путин раскрыл "наглый" обман НАТО

Сейчас ему намного выгодней просто наблюдать за действиями Запада и оценивать их возможные предложения.

«У Путина немного причин для того, чтобы принять решение о деэскалации, потому что он только что заставил США и НАТО предложить ему сотрудничество в таких вопросах, как развертывание ракет средней дальности, — в котором ранее ему отказывали. То есть, прежде чем сделать следующий шаг, Путин может позволить себе подождать и посмотреть, что еще Запад готов ему предложить», — отметил автор статьи.

Также в Bloomberg подчеркнули, что «если Путин решит ничего не делать ради смягчения напряженности, тогда именно Вашингтону и Брюсселю — а не Москве — придется принимать решение о следующих шагах в условиях текущего кризиса».

В мире,Владимир Путин,НАТО,Bloomberg,
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