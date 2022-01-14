«Русские должны уйти»: Польша об условии для запуска "Северного потока — 2"

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал потребовать у России «уйти с Украины, из Грузии и Молдавии» в обмен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью изданию Niezalezna.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ващиковский назвал ошибкой решение США и НАТО начинать переговоры с Россией по гарантиям безопасности. По словам польского экс-министра, вступив в переговоры и даже предложив некоторые уступки, американская администрация сделала возможным первый этап реализации так называемого «плана Путина», подразумевающего восстановление могущества России до уровня, который был у Советского Союза.

По мнению Ващиковского, чтобы выйти из переговоров с Москвой победителем, Запад должен сделать газопровод «Северный поток – 2» предметом торга.

«Я считаю, что газопровод («Северный поток – 2») не может быть сертифицирован и одобрен к работе только за то, что русские не нападут на Украину. Вознаграждение в виде газопровода, если его уже нельзя полностью отменить, может быть дано только в том случае, если русские уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии», - заявил экс-глава МИД Польши.

При этом, по его словам, вознаграждения заслуживает не отказ от эскалации, а некие «позитивные действия».