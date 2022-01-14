Алиев выразил готовность к сотрудничеству с Украиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности страны к сотрудничеству с Украиной во всех сферах. По его словам, подписанные в ходе встречи документы будут способствовать сближению стран.

Фото: president.az president.az

Мы готовы работать по всем направлениям, — сказал Алиев.

Глава государства отметил, что существует много возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Кроме того, он рассказал о «неизменной поддержке» двух стран.

Алиев также пригласил Зеленского посетить Азербайджан.

По итогам встречи были подписаны шесть документов, среди которых совместное заявление глав государств, меморандум о двусторонней торговле, продовольственной безопасности и соглашения в аграрной сфере.