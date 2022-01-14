В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
54 минуты назад

Алиев выразил готовность к сотрудничеству с Украиной во всех сферах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности страны к сотрудничеству с Украиной во всех сферах. По его словам, подписанные в ходе встречи документы будут способствовать сближению стран.

Алиев выразил готовность к сотрудничеству с Украиной
Фото: president.azpresident.az

Мы готовы работать по всем направлениям, — сказал Алиев.

Глава государства отметил, что существует много возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Кроме того, он рассказал о «неизменной поддержке» двух стран.

Алиев также пригласил Зеленского посетить Азербайджан.

По итогам встречи были подписаны шесть документов, среди которых совместное заявление глав государств, меморандум о двусторонней торговле, продовольственной безопасности и соглашения в аграрной сфере.

Предыдущая встреча Алиева и Зеленского прошла в декабре в Брюсселе. Тогда украинский лидер обратился к азербайджанскому коллеге с просьбой помочь в вопросе возвращения украинцев, осуждённых в России. Более того, Зеленский предложил Алиеву провести на Украине саммит Киев — Анкара — Баку в феврале.

В мире,Владимир Зеленский,Ильхам Алиев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители