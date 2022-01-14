В США военные медики создали «супервакцину» от коронавируса

Американские военные медики из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида штата Мэриленд в США сообщили о завершении первой фазы испытаний «супервакцины» от коронавируса. По их словам, препарат сможет обеспечить защиту организма не только от основных штаммов, но и от любых других мутаций.

При этом ряд экспертов высказались по этому поводу и отметили, что создание такой вакцины невозможно в принципе. «Подобные заявления от разработчиков вакцины от гриппа я слышу уже даже не годами, а десятилетиями. И грипп, и Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают всё новые и новые варианты. Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на её основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций», — прокомментировал свой скептицизм профессор Фармацевтической школы Университета Мэриленда и старший редактор журнала BMJ Питер Доши.