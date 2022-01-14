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1 час назад

В США военные медики создали «супервакцину» от коронавируса

Американские военные медики из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида штата Мэриленд в США сообщили о завершении первой фазы испытаний «супервакцины» от коронавируса. По их словам, препарат сможет обеспечить защиту организма не только от основных штаммов, но и от любых других мутаций.

В США военные медики создали «супервакцину» от коронавируса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новый препарат является пептидным — при использовании такой вакцины в организм попадают неспособные к самостоятельному размножению фрагменты вирусного белка. Организм реагирует таким образом, что подбирает к разным частям вирусного протеина необходимые антитела и может обезвреживать вирус даже при новых мутациях.

Специалисты уверены в уровне безопасности вакцины, потому что в качестве объекта исследования рассматривают всё вирусное семейство, а не только конкретный штамм. То есть изучаемое свойство конкретного вируса ищут у всей группы.

При этом ряд экспертов высказались по этому поводу и отметили, что создание такой вакцины невозможно в принципе. «Подобные заявления от разработчиков вакцины от гриппа я слышу уже даже не годами, а десятилетиями. И грипп, и Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают всё новые и новые варианты. Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на её основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций», — прокомментировал свой скептицизм профессор Фармацевтической школы Университета Мэриленда и старший редактор журнала BMJ Питер Доши.

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