В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
31 минуту назад

Семь ножевых: раскрыты подробности гибели россиянки в Казахстане

Неизвестные, напавшие в Казахстане на россиянку, семь раз ударили ее ножом и выстрелили ей в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Раскрыты подробности гибели россиянки в Казахстане
Фото: ReutersReuters

По данным Mash, 26-летняя девушка работала в одном из городских кафе. Когда начались беспорядки, ей пришлось в одиночку закрывать заведение. В это время ее на нее напали мародеры, которые хотели ограбить кафе. Они нанесли ей ножевые и огнестрельное ранение.

В посольстве России в Казахстане ранее сообщили о гибели россиянки 1995 года рождения во время беспорядков в городе Тараз 6 января. У россиянки остались трое детей.

Зюганов сообщил о тревожном сигнале от Казахстана

Дипломаты призвали руководство Жамбылской области «взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей».

Также посольство направило запрос в полицию Казахстана, призвав тщательно расследовать преступление.

В мире,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители