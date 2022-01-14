Раскрыты подробности гибели россиянки в Казахстане

Неизвестные, напавшие в Казахстане на россиянку, семь раз ударили ее ножом и выстрелили ей в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Mash, 26-летняя девушка работала в одном из городских кафе. Когда начались беспорядки, ей пришлось в одиночку закрывать заведение. В это время ее на нее напали мародеры, которые хотели ограбить кафе. Они нанесли ей ножевые и огнестрельное ранение.

В посольстве России в Казахстане ранее сообщили о гибели россиянки 1995 года рождения во время беспорядков в городе Тараз 6 января. У россиянки остались трое детей.

Дипломаты призвали руководство Жамбылской области «взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей».