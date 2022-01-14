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35 минут назад

Янукович подал иск против Верховной рады

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады об отсутствии полномочий у нее лишить его должности главы государства другим способом, кроме как через импичмент. Об этом заявила в своем Telegram-канале представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Янукович подал иск против Верховной рады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктор Янукович покинул Киев и уехал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине бывший президент Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.

По словам Совгиря, Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева.

«Он требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента», - пояснила парламентарий.

Суд уже открыл дело и назначил его к рассмотрению в упрощенном порядке - без вызова сторон и проведения судебного заседания, проинформировала она.

«То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», - пояснила Ольга Совгиря.

Закон о лишении Януковича почетного звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года. При этом занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко обратился в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность закона. КС в декабре 2019 года закрыл производство по этому представлению.

В мире,Виктор Янукович,Петр Порошенко,Верховная Рада,
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