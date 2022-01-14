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1 час назад

Участникам погромов в Казахстане помогали снайперы

Напавшие на департамент полиции Алма-Аты не выдвигали требований и шли на штурм при поддержке снайперов. Об этом заявила сегодня официальный представитель департамента Салтанат Азирбек, пишет РИА Новости.

Участникам погромов в Казахстане помогали снайперы
Фото: ReutersReuters

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

По словам представителя МВД, в Алма-Ате шел настоящий бой.

«Никаких требований они не выдвигали, они целенаправленно шли уничтожать, убивать. У них были автоматы, боевые гранаты, на крыше этой многоэтажки у них базировалось несколько снайперов… В 5 часов утра (02.00 мск) все затихло», - рассказала Салтанат Азирбек.

Она также отметила, что в результате нападения на департамент полиции Алма-Аты было убито около 25-27 террористов.

«Большую часть раненых своих подельников нападавшие унесли с собой», - пояснила представитель департамента полиции.

По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших. По оценке пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, общая сумма ущерба, причиненного экономике страны массовыми беспорядками, может составить 2-3 млрд долларов.

В мире,Салтанат Азирбек,МВД,РИА Новости,
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