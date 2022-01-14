Глава МИД ФРГ посетит Киев перед визитом в Москву

"Министр Бербок в понедельник отправится в Киев, - сказал он. - Во вторник она отправится в Москву, где встретится с российским коллегой Лавровым". "Поездка состоится при определенном политическом контексте. Ясно, что к вопросам, которые требуют особенно срочного решения, относится ситуация на росийско-украинской границе, а также разные переговорные форматы", - добавил Бургер.