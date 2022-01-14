Виталий Кличко заявил, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине, а также раскритиковал американо-российские переговоров по безопасности Украины, проведенные без участия Киева. Своим мнением он поделился в интервью газете Bild.

Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину рассчитывает на поддержку в том числе от правительства Германии. Однако он выразил обеспокоенность тем, что ФРГ не спешит поставлять оборонительное оружие Киеву. По его словам, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны президента России Владимира Путина.

«Эту позицию трудно понять», – заявил мэр Киева.

Помимо этого, украинский политик осудил проведение переговоров США и Россией по безопасности Украины за то, что они состоялись без участия самой украинской стороны. Кличко назвал это «ударом в лицо».

Киевский мэр подчеркнул, что если США и Европа дадут Путину возможность напасть на Украину, то российский лидер не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны».