Обзор иноСМИ: Замерший «Ямал» и бессильная Европа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«У Европы нет ресурсов на ответ России»

Автор Corriere Della Sera Федерико Рампини заявил, что пока лишь команда президента США Джо Байдена демонстрирует дипломатические усилия, чтобы предотвратить новую волну украинского кризиса, хотя именно Европа должна «открыть глаза и понять», что Россия и Китай «угрожают ее жизненно важным интересам». По его словам, самая непосредственная опасность исходит из России, а самая коварная и долгосрочная - из Китая.

По мнению Рампини, Москва «ностальгирует по сфере влияния, которую она имела во времена царей и Советского Союза». Автор считает, что Россия на протяжении веков страдает от синдрома, связанного с ее историей, географией и ее самой большой на планете территорией. У страны нет естественной защиты, как, например, у Америки, которую прикрывают два океана: «В Россию вторгались все - монголы и шведы, французы и немцы». Рампини назвал Европу «предначертанной жертвой» и заявил, что у нее нет ресурсов на ответ России - она довела себя «до крайней слабости зависимостью от российского газа».

«Москва непредсказуема, нас ждет перетягивание каната»

Сотрудник Ягеллонского университета Дариуш Козеравский заявил польскому порталу Onet, что переговоры России и НАТО пока не дали результатов, но, по его мнению, РФ и США «время от времени будут встречаться и добиваться согласия» - это будет «своего рода дипломатическое перетягивание каната». Он подчеркнул, что НАТО не станет заниматься военной защитой Украины, но альянс укрепит свой восточный фланг и будет помогать Киеву, так как Россия «становится все менее и менее предсказуемым игроком».

Козеравский заявил, что стратегическая цель России в международном контексте – воспользоваться сложившейся ситуацией для достижения собственных интересов. В политико-экономическом измерении речь идет о газопроводе «Северный поток - 2» и получении всех разрешений для него, чтобы на Западе «можно было заработать и сделать его энергозависимым».

Замерший «Ямал»

Экспортный отрезок газопровода «Ямал - Европа» замер под конец 2021 года, пишет польское издание Myśl Polska. Российский природный газ перестали подавать на запад через пункт приема Мально 21 декабря в шесть часов утра, «с тех пор - тишина».

В Польше пропагандистские СМИ пытаются «невнятно объяснить», чем это хорошо для страны, хотя лишь недавно объявляли, что «Газпром» от Ямала не откажется». Россия выполняет свои контрактные обязательства через две точки входа газопроводов в Польшу: Дроздовичи (из Украины) и Кондратки (из Белоруссии). Автор Myśl Polska заявил, что газ, который Варшава также вынуждена импортировать из Германии, свидетельствует о «полном уничтожении Польшей своей транзитной позиции».

«Байден показал, что Россия ровня США»

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал ошибкой решение США начать переговоры по НАТО с Россией, сообщает Niezalezna. Он заявил, что «план-максимум» России заключается в восстановлении своей власти до уровня, который был у Советского Союза.

Вступив в эти переговоры и даже предложив определенные уступки, американская администрация сделала возможным первый этап реализации этого плана - показала миру, что Россия равна США, считает Ващиковский. Вторым, «более скромным», планом России он назвал замену нынешней архитектуры безопасности в Европе на схему держав XIX века.

Британские ученые обвинили новые гены в ожирении

Британский таблоид Daily Mail рассказал, что ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили еще 74 генетические мутации, которые могут делать человека склонным к ожирению. В течение многих лет ученые пытаются доказать, что ожирение бывает вызвано не только отсутствием физических упражнений и перееданием.