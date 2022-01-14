Обвиненный в русофобии казахстанский министр объяснился

Новый глава министерства информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал обвинения в русофобии. В беседе с Sputnik Казахстан он заявил, что относится с большим уважением и к России, и к ее истории и культуре, а свои высказывания назвал «вирутальным мусором».
«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — заявил Умаров.
Министр также добавил, что обвинения основаны на эмоциональных и некорректных высказываниях, сделанных в соцсетях более 10 лет назад, а этот «виртуальный мусор уже давно истлел».
Напомним, что по данным СМИ, несколько лет назад Умаров публиковал в социальных сетях под ником TurkMedia посты, в которых называл русских жителей Казахстана «навязанной диаспорой» и «русней», а Великую Отечественную войну — чужой войной.
К назначению на пост главы Мининформа Казахстана в России отнеслись неоднозначно. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заявил, что Умарову не рады на Байконуре, а глава Россотрудничества Евгений Примаков сказал, что его ведомство не станет сотрудничать и поддерживать любые контакты с Умаровым из-за его высказываний.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва будет оценивать Умарова по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам. В МИД России, комментируя скандальные высказывания министра Казахстана, назвали их неприемлемыми, но при этом подчеркнули, что российская сторона не станет вмешиваться во внутренние дела соседней страны.