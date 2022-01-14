В Португалии усомнились в гражданстве Абрамовича

В Португалии начато внутреннее расследование по факту предоставления гражданства российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом пишет Reuters.

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Абрамович натурализовался в Португалии, благодаря программе, предоставляющей гражданство потомкам евреев-сефардов. Евреев изгнали из испанского королевства Сефарда в конце XV столетия. Теперь их потомки могут получить гражданство Испании и Португалии по упрощенной процедуре.

При этом издание Renascenca обратило внимание на то, что процесс выдачи гражданства бизнесмену был завершен «в рекордно короткие сроки». Проверку начал Институт регистраций и нотариата (IRN).

В свою очередь представитель Абрамовича заявил Forbes, что гражданство было получено законно и бизнесмен готов к любым проверкам.

«Мы приветствуем любую проверку, поскольку она только продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами», - заверил он.