Токаев отменил режим ЧП в ряде областей

"Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 "О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте", - говорится в документе.