Американец с сердцем свиньи оказался уголовником

Человек, которому впервые пересадили свиное сердце, в 1980-х несколько раз ударил ножом человека в баре. Об этом сообщает The Washington Post.

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В 2022 году американские врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Им стал 57-летний Дэвид Беннетт-старший из Мэриленда.

Как оказалось, этот человек в 1988 году совершил вооруженное нападение на 22-летнего Эдварда Шумейкера в городе Хейгерстаун, штат Мэриленд. Согласно статье в Daily Mail (города Хейгерстаун) от 1989 года, Шумейкер находился в баре Double T Lounge, где выпивал и общался с тогдашней женой Беннетта. В какой-то момент, пишут журналисты, жена сидела на коленях у мужчины.

Беннетт напал на Шумейкера, когда тот играл в бильярд, нанес ему удар ножом в спину, отчего мужчина потерял чувствительность в ногах, после этого нападавший нанес еще несколько ранений в переднюю часть корпуса. Затем Беннетт попытался скрыться с места преступления, но был пойман полицией в результате погони.

Позже присяжные признали Беннетта виновным в нападении и скрытном ношении оружия с целью причинить вред. Нападавшего приговорили к десяти годам лишения свободы и постановили выплатить жертве $30 тыс., а судья назвал этот случай «экстремальным насилием». Из них Беннетт отсидел лишь шесть лет и вышел на свободу в 1994 году. Шумейкер до конца жизни стал парализованным инвалидом и передвигался на инвалидной коляске, и в итоге умер в 2005 году в возрасте 40 лет.

«Ключевой принцип в медицине – лечить всех, кто болен, независимо от того, кто они, — сказал Артур Каплан, профессор биоэтики в Нью-Йоркском университете. – Мы не занимаемся сортировкой грешников и святых. Преступление – это юридический вопрос».

Семья Шумейкера, в свою очередь, не отрицает важность совершенной трансплантации, но недовольна тем, что Беннетта называют героем.