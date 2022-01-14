Принуждение к миру или новый Карибский кризис. Итоги недели переговоров России и Запада

<h2>Что предложила Россия </h2><p> На этой неделе Россия провела переговоры с Западом по гарантиям безопасности на трех треках. Консультации с США прошли в Женеве 10 января, с НАТО — в Брюсселе 12 января, а с ОБСЕ — в Вене 13 января. Москва выдвинула Западу, в частности, такие условия:</p><ul type="disc"> <li>недопустимость расширения НАТО к границам России;</li> <li>отказ от размещения альянсом военных баз на территории бывшего СССР;</li> <li>отказ от размещения Россией и США ракет средней и меньшей дальности в зоне поражения друг друга;</li> <li>отказ от размещения ядерного оружия вне национальной территории</li></ul><p> Главное требование — отказ НАТО от расширения на восток, в том числе за счет Украины, подчеркивали в Москве. «Для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: „Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса. <...> “», — говорил в преддверии переговоров замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он <a href="https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767224359.html" target="_blank">добавил</a>, что альянс должен вернуться к рубежам по состоянию на 1997 год.</p> <div class="img"> <img src="/upload/iblock/ff5/ff5aa6e77fec34b986b5f254d34c6e3c.jpg" alt="Россия и НАТО" /> <div class="name"> <span>Фотография: архивное фото / Mikhail Tereshchenko / Sputnik / AP </span> </div> </div> <h2> Что ответил Запад</h2><p> В США и НАТО заявили об отказе обсуждать возможность моратория на вступление в военный альянс Украины. «Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев будет готов стать членом альянса», — заявил по итогам переговоров в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации, <a href="https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html?in=t" target="_blank">подчеркнул</a> он. Двери Североатлантического альянса открыты для всех, хотя для вступления в него Украине и Грузии предстоит большая работа, <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13408551" target="_blank">отметила</a> первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.<br></p><p> По другим пунктам на Западе проявили большую готовность разговаривать. В перечень таких предложений вошли, во-первых, переговоры о контроле над вооружениями и об отказе от размещения ракет средней и малой дальности. В НАТО заинтересованы обсуждать с Россией вопросы ядерной политики и взаимного контроля вооружений, утверждал Столтенберг. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе», — <a href="https://rtvi.com/news/peregovory-rossii-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti-glavnoe/" target="_blank">заявил</a> он по итогам встречи с главой российской делегации на переговорах в Брюсселе с Александром Грушко. Во-вторых, Альянс <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/01/12/904477-rossiya-i-nato-vosstanovyat-rabotu-missii" target="_blank">предложил</a> Москве возобновить встречи в рамках Совета Россия-НАТО и открыть свое представительство в Москве, однако Россия на эти инициативы не ответила. С ноября Россия <a href="https://rtvi.com/stories/rossiya-priostanovila-rabotu-predstavitelstva-pri-nato-chto-eto-znachit/" target="_blank">приостановила</a> работу своего представительства при НАТО и прекратила деятельность офиса НАТО в Москве. В-третьих, в НАТО указали на готовность к дискуссиям по повышению прозрачности военных учений — это один из пунктов расширенного списка требований России по безопасности.</p><h2> Что будет дальше</h2><p> В России обратили внимание на отказ Запада договариваться по вопросу нерасширения НАТО, а без таких гарантий другие пункты теряют значение. «По ключевым элементам этих текстов [требований России о гарантиях безопасности] Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам „нет“. А там, где они говорят нам: „Да, давайте дальше обсуждать“, — мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности именно этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО», — <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/zamglavy-mid-sergey-ryabkov-pogovoril-s-tinoy-kandelaki-o-peregovorakh-s-ssha-oksimirone-i-antirossi/">сказал</a> в интервью RTVI заместитель главы МИД Сергей Рябков. По его словам, пока что США и НАТО «ни под каким видом, ни по каким причинам <…> не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год».</p> <div class="img"> <img src="/upload/iblock/38d/38dbdbccfcfd89e84e5cbbb139d4f5b4.jpg" alt="Россия и НАТО 2" /> <div class="name"> <span>Фотография: AP </span> </div> </div> <p> В МИДе и Кремле скептически оценивают возможность дальнейших переговоров с Западом по безопасности. «Хотя надежда всегда умирает последней, в данном случае, скорее, нет уверенности, что это возможно», — оценил перспективу дискуссий Рябков. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО проявляет «недоговороспосоность». Переговоры по безопасности с самого начала были инициированы для получения ответов «на конкретно поставленные принципиальные вопросы», но пока по этим вопросам были «зафиксированы разногласия», <a href="https://www.rbc.ru/politics/13/01/2022/61e0380a9a7947306355d235" target="_blank">констатировал</a> пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.</p><p> Официально судьба переговоров решится на следующей неделе. «Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию», — <a href="https://www.rbc.ru/politics/13/01/2022/61e014349a79471ba334823d?from=from_main_7" target="_blank">прокомментировал</a> возможность продолжения переговоров Лавров. Переговоры не должны продолжаться исключительно ради самого процесса, поэтому Москва ждет от Запада «конкретные письменные формулировки» их позиции, уточнил Песков.</p><p> Российский фондовый рынок отреагировал на фактический провал переговоров снижением основных индексов и котировок голубых фишек. Индексы Мосбиржи и РТС 14 января упали до минимумов, которые фиксировались весной 2021 года, <a target="_blank" href="https://thebell.io/rossijskie-fondovye-indeksy-upali-do-vesennih-minimumov-iz-za-geopolitiki">отмечает</a> The Bell. На геополитических рисках рубль также подешевел, несмотря на высокие цены на нефть и газ. Днем 14 января курс доллара достигал 77 рублей, а евро пробил отметку в 88 рублей. Аналитики Росбанка <a target="_blank" href="https://thebell.io/rossijskie-fondovye-indeksy-upali-do-vesennih-minimumov-iz-za-geopolitiki">объяснили</a> РБК, что негативные тренды на рынке вызваны заявлениями властей России и Запада, которые не дают надежду на улучшение отношений в ближайшей перспективе.</p><h2> Какой ответ может дать Россия на срыв переговоров</h2><p></p><ul> <li><b><i>Принуждение Украины к миру</i> </b></li></ul><p></p><p> В преддверии переговоров по безопасности американские СМИ писали о <a href="https://rtvi.com/stories/novoe-obostrenie-ukrainskogo-konflikta-chto-nuzhno-znat/" target="_blank">стягивании</a> российских войск к границе с Украиной. Президент Владимир Путин утверждал, что военные эксперты подготовят ответ на случай отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в госструктурах <a href="https://www.kommersant.ru/doc/5154624" target="_blank">писала</a>, что в случае возможной провокации Украины в отношении жителей ДНР и ЛНР Москва допускает возможность признания независимости самовопровозглашенных республик и официального ввода туда российских войск. «[...] нам уже отступать некуда. Мы видим, что дальше будут применяться другие меры в отношении оппонентов, если они не учтут в конце концов наших требований и наших потребностей», — предупредил Рябков.</p><p> Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 13 января <a href="https://twitter.com/ak_mack/status/1481726284745289729?s=20" target="_blank">сказал</a>, что США <a href="https://ria.ru/20220114/stsenariy-1767765087.html" target="_blank">собираются</a> в ближайшие сутки озвучить прессе данные о «сценарии» России по Украине. По его словам, речь может идти о «фабрикации» оснований, исходя из которых Россия обвинит Украину в подготовке нападения на российские силы. При этом у разведсообщества США пока нет достоверных сведений о том, что Москва приняла окончательное решение проводить военный курс на Украине, <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/01/13/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-national-security-advisor-jake-sullivan-january-13-2022/">добавил</a> Салливан. В пятницу, 14 января, Лавров допустил возможность наращивания сил НАТО у границ России в ближайшие месяцы под предлогом угрозы ее вторжения на Украину.</p> <div class="img"> <img src="/upload/iblock/756/756fec40ae66a98c073417469c61c281.jpg" alt="Россия и НАТО 2" /> <div class="name"> <span>Фотография: Alexei Alexandrov / AP </span> </div> </div> <p> Говоря о возможных военных действиях России на Украине, речь идет прежде всего не об оккупации, а об операции по принуждении к миру — вроде той, что Москва реализовала в Грузии в 2008 году, считает эксперт Института исследований внешней политики Роб Ли. По его словам, Россия может нанести ущерб боеспособности Украины и покинуть ее территорию через некоторое время, пригрозив Киеву эскалацией, если он не станет <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1481421899091820544?s=20" target="_blank">выполнять</a> условия Минских соглашений.</p><ul> <li><b><i>Размещение оружия за пределами Европы</i> </b></li></ul><p> В <a href="https://rtvi.com/news/zamglavy-mid-sergey-ryabkov-pogovoril-s-tinoy-kandelaki-o-peregovorakh-s-ssha-oksimirone-i-antirossi/" target="_blank">интервью</a> RTVI замглавы МИД Сергей Рябков не стал отрицать возможность размещения войск России на Кубе или в Венесуэле, уточнив, что такое решение будет зависеть от «действий американских коллег». В декабре 2021 года замглавы МИД <a href="https://tass.ru/politika/13159967" target="_blank">не исключал</a>, что отношения с США могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.</p><p> В ответ Салливан заявил, что США даст России решительный ответ на размещение вооруженных сил в Южной Америке. «Если бы Россия двигалась в этом направлении, мы бы решительно с этим разобрались», — сказал он. Размещение российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле возможно, сказал RTVI эксперт по национальной безопасности, ведущий военный аналитик ЦРУ по Евразии в 2012-2017 гг. Джеффри Эдмондс. «Естественно, можно доставить необходимое вооружение туда. Это вызывает обеспокоенность США, и мы будем реагировать. Это беспокоит США также, как расширение НАТО беспокоит Россию», — добавил он.</p><p> <i>Евгений Пудовкин</i></p>